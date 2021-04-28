Самара, , 10:22 — REGNUM Самарская область сможет воспользоваться инфраструктурными бюджетными кредитами, которые анонсировал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что 27 апреля глава Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в круглом столе экспертного института социальных исследований на тему «Послание Президента: взгляд из регионов», на котором речь шла в том числе и об инфраструктурных бюджетных кредитах, которые анонсировал президент РФ.

Отмечается, что правительство Самарской области ведет активную работу по увеличению доходов областного бюджета и уменьшению государственного долга, который образовался в минувшие годы. В результате госдолг области был уменьшен почти на 20 млрд рублей: с 67,4 млрд рублей в 2016 году до 49,3 млрд рублей в 2020 году.

Сообщается, что регион успешно реализует крупные проекты, такие как «Обход Тольятти со строительством моста через Волгу».

Азаров сообщил, что инфраструктурные кредиты являются новой и важной для субъектов РФ возможностью для опережающего развития.

По его словам, в Самарской области проработаны и экономически обоснованы следующие проекты: магистраль «Центральная», скоростное железнодорожное сообщение Самара-Курумоч-Тольятти, проекты реновации промзон, туристическо-рекреационный кластер «Самарская Лука» и другие.

«Абсолютно согласен с президентом — открытость в работе власти является сегодня требованием дня. На мой взгляд, невозможно работать эффективно по-другому», — подчеркнул глава области.

Он также сообщил, что в области работа осуществляется в диалоге с жителями: так, в основу Стратегии лидерства Самарской области до 2030 года легло свыше 950 тысяч предложения граждан.