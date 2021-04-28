Москва, , 10:23 — REGNUM Известные российские исполнители снялись в серии короткометражных хоррор-фильмов «Кошмары музыкантов». Ролики были опубликованы на YouTube-канале «Последний канал».

Серия «Кошмары музыкантов» состоит из четырёх хоррор-фильмов, главные роли в которых исполнили Моргенштерн, Иван Дорн, Хаски и рок-группа Biting Elbows. Ролики рассказывают о самых главных фобиях исполнителей, например — не найти свою аудиторию и навсегда остаться неизвестным артистом.

Добавим, что проект «Кошмары музыкантов» вышел из-под руки создателей веб-сериала «Последний рейв». Режиссёрами фильмов выступили Илья Найшуллер, Макс Шишкин, Анджей Гавриш и Филипп Юрьев.

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