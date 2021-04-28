Светлана Шаповалова, 28 апреля 2021, 10:44 — REGNUM Обсуждение в группе «Инцидент Иркутск» («ВКонтакте») фотографии с «великолепным видом» на Саянские горы, омрачённым обширнейшей свалкой бытовых отходов, может быть интересно всем, кто следит за реализацией так называемой мусорной реформы в России. Судя по записям там, грядут очень серьезные изменения, которые могут понравиться не всем.
«Пахнет повышением тарифов и окончательным мусорным рабством. Сортировка мусора будет оплачиваться дважды, но никаких улучшений за этим не последует. Готовится постановление правительства», — информирует Елена Мирошникова.
По её словам, авторы документа намерены отнести раздельно собранные вторичные ресурсы к ТКО, а региональных операторов предлагают наделить полной властью в коммерческих отношениях с физическими и юридическими лицами — вплоть до права отказывать в заключении договора на вывоз отходов, если он не соответствует интересам территориальных монополистов.
Говоря о подоплёке предполагаемых изменений, она пояснила:
«Эксперты полагают, что смешивание понятий ТКО и ВМР (вторичные материальные ресурсы) неслучайно: Минприроды намеревается передать право собственности на все ТКО, которые находятся на площадке, региональным операторам, — даже если они уже собраны раздельно другим сборщиком или самими гражданами и фактически уже являются ВМР.
И поскольку регоператоры по закону имеют право работать лишь с ТКО, то лоббистам выгодно смешать эти понятия. Второе. Раздельно собранные отходы отнесены лоббистами к ТКО, поэтому затраты на их сбор и транспортировку должны включаться в тариф (здесь регоператор первый раз получает деньги), а потом эти «ТКО» в соответствии с правилами обращения с отходами становятся ВМР, выручка от реализации которых снова остаётся у оператора (здесь регоператор второй раз получает деньги). То есть «издержки — народу, прибыль — оператору».
«Чувствуется вся мощь этих мест, заряжаешься позитивной энергией. Класс! Пахнет только чем-то», — пишет автор темы.
«Общее достояние» не значит, что можно так гадить и ломать все вокруг, по-хорошему — камер понаставить и рублем бить балбесов», — предлагает Антон Фатхудинов.
«И открыть заводы по переработке мусора», — поддерживает дискуссию Зоя Чжан.
«Свиноты ходят по земле», — соглашается Валерия Володько.
Напомним, с начала 2019 г. почти все российские регионы перешли на новую систему утилизации бытовых отходов. Она предполагает выбор регионального мусорного оператора и соответствующую территориальную схему. Впрочем, практически сразу возникли проблемы: дело в том, что проект дорогостоящей и не обеспечен финансированием. Поэтому сейчас в стадии публичных обсуждений на портале regulation.gov.ru находятся два постановления правительства РФ, существенно меняющие правила игры в сфере раздельного сбора и коммерческого учёта ТКО, предложенные взамен действующих ныне.
Речь идёт «Об утверждении Правил коммерческого учёта объёма и (или) массы твёрдых коммунальных отходов» (взамен Постановления Правительства РФ от 3 июня 2016 г. №505) и «Об утверждении правил обращения с твёрдыми коммунальными отходами» (взамен Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. №1156 «Об обращении с твёрдыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №641»). Есть мнение, что эти документы носят коррупционный характер, составлены лоббистами регоператоров с целью дальнейшей монополизации рынка отходов.