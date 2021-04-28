28 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Шаповалова, , 10:44 — REGNUM Обсуждение в группе «Инцидент Иркутск» («ВКонтакте») фотографии с «великолепным видом» на Саянские горы, омрачённым обширнейшей свалкой бытовых отходов, может быть интересно всем, кто следит за реализацией так называемой мусорной реформы в России. Судя по записям там, грядут очень серьезные изменения, которые могут понравиться не всем.

Мусорный полигон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пахнет повышением тарифов и окончательным мусорным рабством. Сортировка мусора будет оплачиваться дважды, но никаких улучшений за этим не последует. Готовится постановление правительства», — информирует Елена Мирошникова.

По её словам, авторы документа намерены отнести раздельно собранные вторичные ресурсы к ТКО, а региональных операторов предлагают наделить полной властью в коммерческих отношениях с физическими и юридическими лицами — вплоть до права отказывать в заключении договора на вывоз отходов, если он не соответствует интересам территориальных монополистов.

Говоря о подоплёке предполагаемых изменений, она пояснила:

«Эксперты полагают, что смешивание понятий ТКО и ВМР (вторичные материальные ресурсы) неслучайно: Минприроды намеревается передать право собственности на все ТКО, которые находятся на площадке, региональным операторам, — даже если они уже собраны раздельно другим сборщиком или самими гражданами и фактически уже являются ВМР.

И поскольку регоператоры по закону имеют право работать лишь с ТКО, то лоббистам выгодно смешать эти понятия. Второе. Раздельно собранные отходы отнесены лоббистами к ТКО, поэтому затраты на их сбор и транспортировку должны включаться в тариф (здесь регоператор первый раз получает деньги), а потом эти «ТКО» в соответствии с правилами обращения с отходами становятся ВМР, выручка от реализации которых снова остаётся у оператора (здесь регоператор второй раз получает деньги). То есть «издержки — народу, прибыль — оператору».

Саянские горы Цитата из группы «Инцидент Иркутск» ("ВКонтакте")

«Чувствуется вся мощь этих мест, заряжаешься позитивной энергией. Класс! Пахнет только чем-то», — пишет автор темы.

«Общее достояние» не значит, что можно так гадить и ломать все вокруг, по-хорошему — камер понаставить и рублем бить балбесов», — предлагает Антон Фатхудинов.

«И открыть заводы по переработке мусора», — поддерживает дискуссию Зоя Чжан.

«Свиноты ходят по земле», — соглашается Валерия Володько.