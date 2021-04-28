Богота, , 09:50 — REGNUM Один миллион доз вакцины от коронавирусной инфекции производства китайской компании Sinovac Biotech доставлены в Колумбию. Об этом 28 апреля сообщил президент страны Иван Дуке.

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«В 5:18 вечера (27 апреля) в аэропорту Эль-Дорадо приземлился рейс MP6121, на котором прибыл 1 миллион биологических вакцин Sinovac, что позволят нам завершить вакцинацию второй дозой и продолжать двигаться вперёд для достижения целей нашего национального плана вакцинации», — написал глава государства в Twitter.

https://twitter.com/IvanDuque/status/1387190251630825472

Отмечается, что с прибытием этой партии противокоронавирусного препарата Sinovac граждане, которые ожидали второй прививки, гарантировано на 100% получат её.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Колумбии частным компаниям разрешили приобретать вакцины от COVID-19 для бесплатного распространения. Как пояснил президент Колумбии Иван Дуке, приобретать можно только вакцины, которые получили одобрение властей для применения на территории страны.

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