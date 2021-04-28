Варшава, , 09:49 — REGNUM People Can Fly приобрела канадскую студию-разработчика Game On. Об этом сообщалось на официальном сайте польской компании.

Game On специализируется на захвате движений, кинематографии и аудиоуслугах для ведущих компаний игровой индустрии. Ожидается, что это приобретение позволит People Can Fly улучшить качество своих крупнобюджетных проектов.

Польская компания People Can Fly наиболее известна как разработчик игр Painkiller, Bulletstorm и Outriders. Ранее стало известно, что она также приобрела студию Phosphor Games.

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