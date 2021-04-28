Соледар, ДНР, , 09:50 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования пять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили 28 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, под огнём ВСУ оказались районы населённых пунктов Золотое-5, Логвиново, Калиново и Молодёжное. Украинские силовики выпустили две мины калибра 82 мм, а также применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — отметили в представительстве.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с представителями ДНР и ЛНР являются «красной линией» и не допустимы для Украины.

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