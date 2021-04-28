Белгород, , 09:47 — REGNUM Общественный совет по проблемам бродячих животных предложил сформировать врио губернатора Вячеслав Гладков. Активисты, в том числе, будут перенимать опыт работ у других регионов, написал вечером 27 апреля врио на своей странице в социальной сети.

Вячеслав Гладков отметил, что жители часто ставят перед ним вопрос о безнадзорных животных. Те приюты, которые он успел осмотреть — вызывают доверию, но этого не достаточно. Он предлагает сформировать общественный совет по проблемам бродячих животных.

«Наша задача — достичь согласия с гражданским обществом, чтобы было гуманное отношение к животным. Самая грамотная форма общения между властями и НКО — это грантовая поддержка. С организациями зоозащитников необходимо выстраивать партнёрские отношения. И мы делаем шаги в этом направлении».

Врио губернатора выделил работу общественников Нижегородской и Ленинградской областях, у которых будут перенимать опыт белгородские активисты. Власти берут на себя комплексную информационную работу с населением в социальных сетях.