Белгород, 28 апреля 2021, 09:47 — REGNUM Общественный совет по проблемам бродячих животных предложил сформировать врио губернатора Вячеслав Гладков. Активисты, в том числе, будут перенимать опыт работ у других регионов, написал вечером 27 апреля врио на своей странице в социальной сети.
Вячеслав Гладков отметил, что жители часто ставят перед ним вопрос о безнадзорных животных. Те приюты, которые он успел осмотреть — вызывают доверию, но этого не достаточно. Он предлагает сформировать общественный совет по проблемам бродячих животных.
Врио губернатора выделил работу общественников Нижегородской и Ленинградской областях, у которых будут перенимать опыт белгородские активисты. Власти берут на себя комплексную информационную работу с населением в социальных сетях.