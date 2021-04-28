Элиста, 28 апреля 2021, 09:45 — REGNUM Михаил Караваев заместителем министра сельского хозяйства Калмыкии. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Бату Хасиков.
«Назначить Караваева Михаила Александровича заместителем министра сельского хозяйства Республики Калмыкия», — сказано в документе.
С Караваевым будет заключен срочный служебный контракт.
ИА REGNUMсообщало, что ранее Николай Абушинов былназначен заместителем министра сельского хозяйства Калмыкии. В феврале 2021 года ведомство покинул Сергей Антонов.
Читайте ранее в этом сюжете: Хасиков назначил замминистра сельского хозяйства Калмыкии