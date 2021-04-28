Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Градостроительный симулятор Airborne Kingdom получит режим «Новая игра +». Об этом 28 апреля сообщает издание Eurogamer.

Новый режим откроется только после полного прохождения сюжетной кампании. В нём геймеров ожидают повышенная сложность, а также другое расположение городов и заданий.

Напомним, Airborne Kingdom — это игра, в которой геймерам нужно построить воздушный город, летающий при помощи специального механизма. Её релиз состоялся в декабре 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В игре Let's Build a Zoo можно будет скрещивать ДНК разных животных