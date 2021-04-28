Улан-Удэ, , 09:44 — REGNUM В Бурятии на жителей, прибывших из-за рубежа и непрошедших обследование на COVID-19, наложены штрафы на 390 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Согласно постановлению главного санитарного врача РФ, по приезду из-за границы граждане должны в течение трёх дней пройти лабораторное исследование на коронавирус и разместить результаты на сайте Госуслуг. Однако многие этим требованием пренебрегают.

«Вынесено 42 постановления об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ с наложением штрафов на общую сумму 390 тыс. рублей», — отметили в управлении.

Всего с 1 августа 2020 года в Бурятию из других стран прибыли более 5,2 тыс. человек. В срок внесли результаты обследования 92% из них.

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