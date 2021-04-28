Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Соединенные Штаты намерены провести «откровенный разговор» с Россией об ответных мерах Москвы на санкции Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По его словам, такие беседы уже проходили ранее и намечены на ближайшее время.

«Мы пока пытаемся понять в точности, каковы её (России) намерения», — добавил он.

Высокопоставленного представителя администрации США заявил, что Вашингтон не настроен на эскалацию, однако хотят показать Москве, «какую именно деятельность не хотят терпеть».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что текущая ситуация в российско-американских отношениях отличается дефицитом уважения со стороны США. Лавров отметил, что, если Вашингтон продолжит линию поведения с Москвой с позиции суверена, то «ничего не получится», никакого взаимодействия.

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