Москва, , 09:42 — REGNUM Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут тренироваться в группе Этери Тутберидзе и Максима Транькова. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Отмечается, что фигуристы будут тренироваться в Москве в «Хрустальном». Тарасова будет представлять Татарию, Морозов — «Самбо-70».

Тарасова и Морозов являются серебряными призёрами Олимпийских игр. Также в их активе две серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов мира.

Читайте также: Российская пара завоевала «золото» в командном ЧМ по фигурному катанию