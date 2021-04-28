Москва, , 09:42 — REGNUM Сотрудники скорой помощи проявляют мужество и лучшие человеческие качества в борьбе за жизнь и здоровье жителей России. Об этом в поздравлении с профессиональным праздником работников скорой заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Наши врачи, фельдшеры, медсестры, диспетчеры, водители экипажей проявляют настоящее мужество и лучшие человеческие качества в борьбе за жизнь и здоровье граждан. Этот праздник был учрежден в сложный период, когда пандемия только начиналась. Именно на службу скорой помощи легла серьезная задача транспортировки и оказания медицинской помощи тяжелым пациентам c COVID-19», — цитирует Мурашко пресс-служба ведомства.

По его словам, как в условиях глобальной угрозы, так и в обычное время работники скорой оказываются рядом с людьми, которым нужна помощь: «Сегодня ваша служба состоит из более чем двух тысяч отделений и подстанций скорой медицинской помощи. Это десятки тысяч медицинских работников и миллионы спасенных жизней наших сограждан! В прошлом году сотрудники «скорой» выезжали на вызовы более чем 45 миллионов раз».