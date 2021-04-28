Сочи, Краснодарский край, , 09:42 — REGNUM В ряде отелей Сочи зарезервировано 90% мест на период майских праздников, есть отели, где продано 100% мест. Об этом говорилось 27 апреля на заседании антитеррористической комиссии и оперативной группы под председательством мэра курорта Алексея Копайгородского, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

«Город традиционно с особым вниманием подходит к проведению курортного сезона. В этот период мы должны обеспечить безопасность и защиту жизни и здоровья горожан и гостей курорта, принять меры по недопущению рисков распространения коронавирусной инфекции, обеспечить защиту от угроз террористических проявлений на территории города. Наша задача — сделать все возможное, чтобы пребывание в Сочи было комфортным, безопасным, а сервис соответствовал самым высоким стандартам», — отметил глава города Алексей Копайгородский.

Курортный сезон на территории Краснодарского края стартует с 1 мая. В Сочи в период высокого сезона будет открыто около 200 пляжных территорий — в начале мая заработают 14 из них. Безопасность горожан и отдыхающих на воде будут обеспечивать безопасность более 700 матросов-спасателей. В настоящее время ведется водолазное обследование дна, осуществляется обучение спасателей.

На объектах транспортной инфраструктуры, в общественных местах, набережных и пляжных территориях, в местах массового отдыха людей увеличат число патрулей с привлечением сотрудников полиции, казачества, Росгвардии и добровольных народных дружин правоохранительной направленности. Личный состав УВД Сочи с 30 апреля по 15 мая переведен на усиленный режим несения службы.