Тбилиси, , 09:46 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прибыл в Грузию с официальным визитом. Об этом 28 апреля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Сообщается, что в течение сегодняшнего дня запланированы встречи Ландсбергиса с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, президентом страны Саломе Зурабишвили и спикером парламента Кахой Кучавой.

В программе визита литовского дипломата предусмотрена закрытая встреча с грузинским коллегой Давидом Залкалиани.

Кроме того, Ландсбергис совершит поездки по стране. Планируется посещение Национального музея Грузии и села Одзиси, расположенного на границе с Южной Осетией.