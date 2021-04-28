Джакарта, , 09:42 — REGNUM Лидер сепаратистского движения в Папуа Бенни Венда резко отреагировал на решение президента Индонезии арестовывать всех членов папуасской вооруженной преступной группировки, сообщает Sindonews.

«Индонезия снова пытается заклеймить армию Западного Папуа «преступниками» и «террористами». Индонезия незаконно вторглась и оккупировала нашу страну, подвергнув мой народ геноциду», — заявил лидер сепаратистского движения, который ранее провозгласил себя президентом Западного Папуа.

«Мы знаем, к чему приведет этот приказ: еще больше убийств, еще больше пыток, еще больше страданий моего народа», — добавил Бенни Венда.

Президент Индонезии поручил военным и полиции преследовать всех членов преступных групп в Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Индонезии готовы помочь полиции в задержании членов преступных группировок в Папуа.

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