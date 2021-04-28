Сеул, , 09:49 — REGNUM Встреча глав Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, США и Японии состоится 30 апреля на Гавайях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского комитета.

По их словам, председатель Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи генерал Вон Ин Чхоль обсудит с американским и японским коллегами Марком Милли и Кодзи Ямадзаки пути укрепления трёхстороннего сотрудничества, ситуацию на Корейском полуострове и безопасность в регионе.

Кроме того, представители трёх стран также примут участие в церемонии смены главы Индо-Тихоокеанского командования США. Адмирала Фила Дэвидсона заменит на данном посту адмирал Джон Аквилино, который в настоящее время является командующим Тихоокеанским флотом.

Известно, что представитель Южной Кореи вылетел в США 28 апреля.

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