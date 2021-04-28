Магас, , 09:41 — REGNUM Ингушетия намерена исправить ситуацию с подписанием контрактов на поставку лекарств для лечения пациентов с COVID-19. Документы должны быть подписаны уже до конца апреля 2021 года, сообщил начальник отдела лекарственного обеспечения минздрава республики Микаил Мамилов.

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По его словам, Ингушетии выделили в виде межбюджетных трансфертов 4,3 млн рублей для лечения амбулаторных больных, заразившихся коронавирусом.

«На всю предусмотренную сумму минздравом региона согласованы и находятся на стадии подписания государственные контракты на поставку лекарственных препаратов для лечения амбулаторных больных. Ориентировочная дата подписания контракта — 30 апреля 2021 года», — цитирует Мамилова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Ингушетию в числе трех субъектов РФ, которые до сих пор не заключили контракты на получение лекарств от COVID-19.

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