Ярославль, , 09:40 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области следователи возбудили уголовное дело по факту получения взятки против директора по корпоративному управлению государственного предприятия «Северный водоканал» Геннадия Гаврюшина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гаврюшин был задержан накануне.

Геннадий Гаврюшин Yarnews.net

Факт преступления выявили сотрудники УФСБ России по Ярославской области.

«Из материалов уголовного дела следует, что апреле текущего года подозреваемый — 51-летний мужчина, занимая руководящую должность в государственном предприятии Ярославской области «Северный водоканал», получил от руководителя коммерческой организации сумму в размере 100 тысяч рублей за оказание им содействия в беспрепятственной приёмке выполненных данной организацией работ», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете РФ по Ярославской области.

Сейчас расследование продолжается. Следствие готовит ходатайство о заключении Геннадия Гаврюшина под стражу.

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