Ярославль, 28 апреля 2021, 09:40 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области следователи возбудили уголовное дело по факту получения взятки против директора по корпоративному управлению государственного предприятия «Северный водоканал» Геннадия Гаврюшина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гаврюшин был задержан накануне.
Факт преступления выявили сотрудники УФСБ России по Ярославской области.
Сейчас расследование продолжается. Следствие готовит ходатайство о заключении Геннадия Гаврюшина под стражу.
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