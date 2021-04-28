Челябинск, , 09:40 — REGNUM В Челябинской области за 27 апреля выявили 105 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили 59 897 носителей. Выздоровел уже 54 291 пациент.

Число больных COVID-19 стало ещё меньше и на утро 28 апреля составило 2972 человека. За сутки подтвердили смерть девяти граждан с коронавирусом, в том числе восьмерых от COVID-19.