Таллин, , 09:40 — REGNUM Представители эстонский компаний Nordic Aviation Group и Transpordi Varahaldus обратились в Госсуд страны с просьбой отменить принятое ранее решение о выплатах компенсаций работникам государственной авиакомпании Estonian Air. Об этом сообщил инфопортал эстонского гостелерадиовещания ERR, отметив, что вся собственность обанкротившейся в ноябре 2015 года госавиакомпании была передана новой авиакомпании Nordica, собственником которой является компания Nordic Aviation Group.

Речь идет о выплате компенсаций работникам наземных служб, пилотам и стюардессам в размере 1,5 млн евро. Бывшие работники хотят востребовать от государства неполученную зарплату, отпускные и компенсацию по сокращению. Обанкротившаяся Estonian Air также осталась должна государству и своим коммерческим партнерам более сотни миллионов евро.

31 августа 2020 года иск бывших работников Estonian Air удовлетворил Харьюский уездный суд, а 26 марта нынешнего года Таллинский окружной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, посчитав, что за организацией управления и планирования деятельности Estonian Air и AS Nordic Aviation Group стоят одни и те же лица. По оценке окружного суда, Nordic Aviation Group и Transpordi Varahaldus являются правопреемниками Estonian Air.

Адвокаты новых компаний оспаривают такое решение.