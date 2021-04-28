Варшава, , 09:38 — REGNUM 27 апреля президент Польши Анджей Дуда провел пресс-конференцию, в ходе которой выразил уверенность, что вскоре появится возможность дальнейшей постепенной отмены санитарных ограничений, связанных с пандемией SARS-CoV-2. Об этом сообщает Polskie Radio.

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«Мы всё время опасаемся, что число заражений SARS-CoV-2 может снова значительно вырасти. Процесс отмены санитарных ограничений должен проходить медленно с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах. Но текущая тенденция такая, что мы должны начать постепенную отмену локдауна», — сказал Дуда.

Президент добавил, что отмена ограничений зависит не только от снижения числа новых заражений, но и от скорости реализации национальной программы массовой вакцинации населения.

Как сообщало ИА REGNUM, до 25 апреля в Польше были закрыты все парикмахерские и салоны красоты, а также детские сады и ясли. До этого были приняты и иные ограничения: все школы в республике переведены на дистанционное обучение, закрыты отели, магазины в торговых центрах (за исключением продуктовых), закрыты места проведения досуга — кино, театры, музеи, а также все бассейны и иные спортивные объекты.

С 26 апреля в стране восстановлена очная форма обучение младших школьников, а также возобновили работу салоны красоты и парикмахерские.