Новосибирск, , 09:36 — REGNUM Правительство Новосибирской области заинтересовано в том, чтобы завод «Тяжстанкогидропресс» стабильно работал. Сложившая на предприятии ситуация и её разрешение находится на постоянном контроле властей, сообщил заместитель губернатора региона Сергей Сёмка.

Напомним, ранее рабочие завода, где запланировано сокращение 325 человек, попросили президента России Владимира Путина помочь сохранить «Тяжстанкогидропресс».

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По словам Сёмки, погашение заработной платы сотрудникам и поиск путей по выводу предприятия на экономическую рентабельность — одни из основных направлений помощи заводу.

«Вчера вместе с региональным минпромторгом мы провели рабочую встречу с директором завода Амиром Мифтаховым. В том числе, обсуждалось плановое погашение зарплаты за март работникам сразу после праздников и недопущение даже однодневной задержки по выдаче зарплаты за апрель, — уточнил чиновник. — Завод сегодня имеет возможность работать и выполнять все обязательства по ранее заключенным договорам. Однако, чтобы восстановить деятельность предприятия, оно должно стать экономически рентабельным. Совместно с заводом нами рассматриваются варианты привлечения заказчиков, потенциальных инвесторов, арендаторов на площадку «Тяжстанкогидропресса».

Отметим, что завод «Тяжстанкогидропресс», согласно отчёту за 2019 года, является единственным в России производителем тяжёлых специальных горизонтально-расточных станков с диаметром шпинделя 160 мм, 200 мм, 220 мм и гидравлических прессов специальных назначений (для прессования огнеупорных изделий, нафталина), насосов горизонтальных трехплунжерных и смесителей интенсивного действия.