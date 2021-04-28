Мехико, , 09:36 — REGNUM В Мексике на сегодняшний день количество случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 2 520 820. Об этом на пресс-конференции сообщил глава департамента укрепления здоровья минздрава Мексики Рикардо Кортес Алькала, передаёт газета El Comercio.

По данным регионального министерства здравоохранения, за последние 24 часа в Мексике было зарегистрировано 434 новых летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Таким образом общее число умерших достигло 215 547 человек.

При этом выздоровели более 1,85 млн человек с COVID-19.

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По данным Университета Джона Хопкинса, Мексика является третьей страной в мире с наибольшим количеством смертей, уступая США и Бразилии, и пятнадцатой по количеству подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2.