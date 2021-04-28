Любляна, , 09:44 — REGNUM В Словении до сих пор от COVID-19 вакцинировали более одной пятой части всего населения, и члены правительства страны подсчитали, что после поставок в страну новых партий вакцин, большая часть населения может быть вакцинирована уже к концу июня. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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Тогда, по мнению представителей правительства, в стране будут отменены все ограничительные меры и будет открыт туристический сезон.

За последние 24 часа в стране выявили 807 новых случаев заражения коронавирусом, или 22,1% положительных результатов. Семь пациентов скончались от COVID-19.

По сравнению с ситуацией семь дней назад, когда положительный результат был зафиксирован у 14,1% тестируемых, сейчас число ежедневно выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 немного возросло и ситуация в больницах ухудшилась.

Однако, согласно оценкам экспертов, тенденция в Словении все еще идёт на спад, и третья волна эпидемии может быть утихнуть через два месяца.