Владивосток, , 09:39 — REGNUM В Приморье на 1 мая осадков не ожидается, но может испортить погоду на юге края циклон, который движется с севера Корейского полуострова на центральную часть Японского моря. Возможен на юге Хасанского района небольшой дождь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе Примгидромета.

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Ночью температура воздуха будет +2…+7 °С, в горных районах местами до — 3 °C. Днём 1 мая воздух прогреется до +13…+20 °С.

На Пасху, 2 мая существенных осадков не ожидается. Температурный фон повысится на 2−4 градуса.

Во Владивостоке 1 мая может пройти слабый дождь. Минимальная температура +4…+7 °С, максимальная +11…+14 °С. А на Пасху в столице региона будет солнечно и тепло.

Как сообщало ИА REGNUM, заметное потепление в Москве начнётся 6−7 мая.