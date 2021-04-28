Архангельск, , 09:34 — REGNUM На причале архангельского порта «Экономия» загорелся сухогруз «Таймыр», сообщили 28 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

Сообщение о возгорании поступило в 8:00. На место направлены девять единиц техники и 33 человека личного состава. На месте пожарные обнаружили дым, выходящий из второго трюма. Сообщается о возгорании упаковки груза на площади 10 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта у берегов Румынии затонул российский сухогруз Volgo Balt 179. Десять членов экипажа были спасены, двое погибли. Судно находилось на расстоянии 76 миль от берегов Румынии.

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