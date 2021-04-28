Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Состоялся анонс необычного пиксельного симулятора строительства зоопарка под названием Let's Build a Zoo. Его дебютный трейлер был опубликован на YouTube-канале издательства No More Robots.

В Let's Build a Zoo геймерам нужно будет построить свой собственный зоопарк и сделать так, чтобы он приносил прибыль. Одной из главных особенностей проекта станет возможность скрещивать разные виды животных для получения уникальных особей.

Релиз Let's Build a Zoo ожидается «в ближайшее время». Игру можно будет приобрести в сервисе Steam.

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