Махачкала, , 09:33 — REGNUM В Дагестане планируют создать памятник военнослужащим-мусульманам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Это будет первый мемориал воинам, исповедовавшим ислам, которые защищали Отечество в годы войны, сообщил председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

По его словам, местом установки памятника может стать город Каспийск, есть поддержка в этом вопросе со стороны руководства Миноброны и департамента контрразведки ФСБ России.

«Сегодня есть понимание и поддержка нашей инициативы о возведении мемориального комплекса, посвященного воинам-мусульманам, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны. 80 лет в этом году исполняется началу войны, и вот впервые будет памятник, посвященный воинам-мусульманам», — цитирует Альбира Крганова ТАСС.

Датой открытия памятника может стать 3 ноября 2021 года. Согласно проекту мемориал будет состоять из здания с куполом и четырьмя столбами. Внутри него будет установлен мраморный Коран с молитвами о павших воинах.