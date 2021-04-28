Сеул, 28 апреля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Представлены рендерные изображения кросс-универсала, созданного на основе седана KIA K5. Рендеры размещены на сайте «Колёса.ру».

«Колёса.ру» Рендер кросс-универсала на базе седана KIA K5

Отмечается, что на данный момент компания выпустила KIA K5 только в кузове седан, но, возможно, что скоро будут представлены другие разновидности модели.

В России конкуренцию кросс-универсалу KIA K5 составили такие модели, как Audi A4 Allroad, Skoda Octavia Scout/Superb Scout, Volkswagen Passat Alltrack и Subaru Outback.

Представленная на рендерах версия KIA K5 получила обвес из неокрашенного пластика, который состоит из накладок на колесные арки, нижнюю часть бамперов и пороги. Также есть возможность увеличения дорожного просвета кросс-универсала путем оснащения его колесами более крупного диаметра.

В России моторная линейка седана KIA K5 состоит из двухлитрового «атмосферника» производительностью 150 л. с., а также более мощного двигателя объемом 2,5 л мощностью 194 л. с. Агрегатируются моторы с шестиступенчатым «автоматом» и восьмискоростной автоматической трансмиссией соответственно. Вполне возможно, что кросс-универсал получил бы более производительный 194-сильный агрегат.

Напомним, южнокорейский автопроизводитель Kia представил седан K5 два года назад. Данная модель пришла на замену Optima. В России новинка появилась во второй половине прошлого года.

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