Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM На Московском вокзале Санкт-Петербурга сотрудники транспортной полиции задержали двух пассажиров, устроивших драку в скоростном поезде «Сапсан». Задержанными оказались бойцы ММА Артём Тарасов и Никита Солонин. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Бойцы ММА в камере (цитата из «Инстаграма» Артёма Тарасова)

Сообщение о драке поступило на пульт дежурного вечером 27 апреля. По словам начальника поезда, прибывающего на Московский вокзал, в одном из вагонов «Сапсана» произошла драка. Прибывшие на платформу сотрудники полиции задержали двух петербуржцев, бойцов ММА (смешанные боевые единоборства) 30-летнего Артема Тарасова и 28-летнего Никиту Соломина.

«Выяснено, что правонарушители, следуя в поезде сообщением «Москва-Санкт-Петербург», находились в состоянии алкогольного опьянения. Они в присутствии свидетелей выражались нецензурной бранью и оскорбляли другого пассажира», — рассказали в транспортной полиции.

Кроме того, уже на платформе Московского вокзала один из них нанес удар по лицу этому же пассажиру.

«В результате оба правонарушителя были доставлены в дежурную часть и помещены в камеру содержания административно задержанных лиц до вытрезвления, — подытожили в пресс-службе. — Полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством».

В свою очередь задержанные бойцы рассказали свою версию случившегося. По словам Тарасова, конфликт произошел после того как один из пассажиров якобы оскорбил мать Солонина. Мужчина не стерпел обидные слова и между участниками словесной перепалки началась потасовка.

«Чел наехал на Солонина, оказался вице-президентом Альфа-Банка Андрей Сорокин, — рассказал Тарасов. — Мне 30 лет, я первый раз в жизни в отделе сижу со своим другом и на моих глазах происходит просто какая то показушная тема…».