Ростов-на-Дону, , 09:32 — REGNUM Александр Рюмшин покинул пост генерального директора муниципального унитарного предприятия «Ростовская транспортная компания». В этой должности он проработал с декабря 2019 года, пишет паблик «Ростовский городской транспорт».

Кадровые перестановки в руководстве «Ростовской транспортной компании» начались в феврале 2017 года. Сначала должность гендиректора покинул Владимир Шкуденков. Затем должности занимали Елена Дедова,Елена Щербакова и Николай Сидоров.

Напомним, что в 2020 году все транспортные компании понесли убытки из-за пандемии. Резкое снижение пассажиропотока произошло на всех видах общественного транспорта.

ИА REGNUM сообщало, что в конце марта 2021 года стало вакантным место генерального директора муниципального унитарного предприятия «Ростовпассажиртранс». Руководящую должность покинул Андрей Быков.