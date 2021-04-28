Майкоп, , 09:31 — REGNUM В Адыгее обвиняют в хищении денежных средств начальника почтового отделения. Женщина присваивала деньги, полученные от реализации товаров. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщили 28 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено, злоумышленница в декабре 2020 года — январе 2021 года похитила почти 230 тысяч рублей, полученных при продаже товаров, находящихся на реализации в отделении почтовой связи хутора Гавердовский в городе Майкопе. При этом операции по продаже, как положено, через кассу она не проводила.

За присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения ей придется отвечать перед судом. Уголовное дело направлено для утверждения обвинения.

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