Ульяновск, , 09:31 — REGNUM В Ульяновской области продолжают ежедневно регистрировать палы сухой травы. Это следует из оперативных данных ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства на 28 апреля, за последние сутки пожарно-спасательные подразделения шесть раз выезжали на тушение сухой травы. Возгорания произошли в Ульяновске, Новомалыклинском, Старомайнском, Цильнинском, Чердаклинском и Теренгульском районах.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,137 гектаров. Лесных пожаров за сутки не зарегистрировано.

По данным властей на 26 апреля, в Ульяновской области с начала сезона зарегистрировано 26 лесных пожаров на площади 91,4 гектара. По словам исполняющей обязанности министра природы Гульнары Рахматулиной, 14 пожаров произошло в результате пала сухой травы, «десять случаев — по вине местного населения, два случая — из-за лесозаготовителей».