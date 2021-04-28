Сеул, , 09:36 — REGNUM В Южной Корее разрешат давать детям фамилию матери. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства по вопросам гендерного равенства и семей.

По их словам, данное решение принято в рамках четвёртого основного плана поддержки семьи, представленного правительством страны 27 апреля.

Известно, что родители получат право выбора фамилии ребёнка. Данный план позволит расширить правовую концепцию семьи за пределы групп, образованных зарегистрированным браком или прямым родством. К семьям будут отнесены такие типы личных связей как сожительство или гражданские союзы, а также родители-одиночки.

Напомним, что согласно законодательству, дети в Южной Корее должны брать фамилию биологического отца, если родители не согласились во время регистрации брака использовать фамилию матери.