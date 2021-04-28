28 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине обсудили новость о марше в честь дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проведение которого планируется 28 апреля в Киеве.

Мирослава Романенко, , 11:06 — REGNUM В украинской столице 28 апреля планируется проведение марша в честь 77-летия львовской дивизии «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 27 апреля издание «Страна.ua».

Отправка добровольцев украинской дивизии СС «Галичина». Львов. 18 июля 1943

Журналисты издания также напомнили, что соединение «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в годы Великой Отечественной войны входило в нацистское формирование СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую возглавлял рейхсфюрер Генрих Гиммлер.

Новость о запланированной акции нацистов обсудили читатели телеграм-канала журналистки издания «Страна.ua» Олеси Медведевой. Большинство осудили марш, проведение которого планируется сегодня, 28 апреля, в столице Украины. Многие отметили, что ранее и представить себе не могли, что такое возможно в Киеве. Другие отметили, что именно носители нацистской идеологии являются сепаратистами и «раковой опухолью» Украины, а не Донбасс. Иные отметили, что допускающая подобное власть не должна существовать.

«Жаль, что нельзя власти по статье пропаганда нацизма привлечь…» — пишет Alex Alex.

«Ну просто им никто не сказал, что в цивилизованных странах это не приветствуется. А в некоторых даже уголовно наказуемо», — добавила Мила.

«Все беды украинцев в том, что они не хотят признавать свои ошибки и тем более учиться на них», — считает 287ir356.

Парад добровольцев украинской дивизии СС «Галичина». 1943

«Справедливо будет после смены власти сделать праздником день, когда их раздолбали, под Бродами», — отметил в свою очередь Yuriy P.

«Я думаю, всем нормальным людям стоит отметить день 22 июля. В этот день завершилась Бродская операция и вместе с ней и «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)…» — добавил Aleksandr S.

«Власть, допускающая подобное, не должна существовать. Доказано историей», — отметил Михаил.

«Власть засунет глаза в **пу и будет бояться моргнуть», — добавил Sukin.

«Он (Зеленский. — М.Р.) долго и качественно пародировал президентов. Сейчас по инерции продолжает быть пародией на президента», — написал Alex Dz.

«Стыдно за уже и не совсем нашу Украину…» — добавил Alex.

«Зеля в Польшу собрался, поляки по шапке надают», — отметила в свою очередь Оксана, напомнив о предстоящем визите Зеленского в Польшу.

«Уже кроме Путина и ФСБ России ничто не поможет. Эту грязь просто так не вычистить», — написал Данил.

«Наследники полицайского быдла будут маршировать. Ну ок. В крови хохлов — служить панам. Продаваться за деньги. Прогибаться перед силой. Предавать своих же друзей, родственников, сограждан», — отметил Dima Alex.

Рейхсфюрер Гиммлер инспектирует украинскую дивизию СС «Галичина»

«Западные партнеры знали, с Галичины нужные им людишки и сегодня пригодятся. Вот такая она — нация «патриотов». Это и есть та самая раковая опухоль Украины. Это они сепаратисты, а не Донбасс. Это от них всей Украине приходит кирдык», — прокомментировала Анжелика И.

«Мне кажется, что каждый киевлянин, который не кинет камня в этих… должен считаться сторонником фашистского режима. Надо или бить, или убегать, а все эти «моя хата с краю» уже задолбали», — отметил ƒλ∀𝕞.

«Я так понял, на этом евроинтеграция и закончилась. Все это действо надо снять на видео и показать всему миру. Чтоб знали, что здесь НА САМОМ ДЕЛЕ происходит», — написал в свою очередь Serhii N.

«Кто-нибудь ещё восемь лет назад мог себе представить этот треш, что по улицам Киева и других городов пройдут марши в честь нацистов??! Остановите мир…» — призвал Александр.

«Это соотечественники?.. На *ер такую Украину», — не выдержал Владимир С.

«А мы все терпим! Терпилы! Наши внуки нам этого не простят! Это уже не смешно!» — отметила Ира М.

«…Когда уже это дикое стадо напалмом сожгут, как заразную скотину… Противно смотреть… На 9 мая фотку деда… [Зеленского] два на два распечатать со всеми регалиями и пройтись, какова реакция будет, просто любопытно???» — предложил Рубаха Парень.

Болельщики футбольного клуба «Карпаты» отмечают 70-летний юбилей украинской дивизии СС «Галичина». 28 апреля 2013. Львов (сс) PavloFriend

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«Адекватный Тернополь хочет сказать: горите в аду, нацисты проклятые. Миллионы людей из Западной Украины воевали против нацизма, а эти… стреляли им в спину. Мои два прадеда погибли на войне, освобождая Европу», — написал на украинском языке читатель под псевдонимом 3470.

«Сволочи, карму ещё никто не отменял. А я всё помню, знаю, кто настоящий герой — мой дед, лупивший этих прихвостней от всей души», — пишет Ирина С.

«Марш в поддержку дивизии СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе, пережившем Бабий Яр… В этом глумлении над могилами павших и невинно убиенных какой-то особый, кощунственный, беспредельный цинизм. И нет, это точно не о патриотизме и борьбе за независимость», — подытожил депутат Рады Даниил Гетманцев на своем телеграм-канале.

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Напомним, 21 апреля во Львове начался новый этап демонтажа монумента Боевой славы Советской армии.