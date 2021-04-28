Мирослава Романенко, 28 апреля 2021, 11:06 — REGNUM В украинской столице 28 апреля планируется проведение марша в честь 77-летия львовской дивизии «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 27 апреля издание «Страна.ua».

Отправка добровольцев украинской дивизии СС «Галичина». Львов. 18 июля 1943
Отправка добровольцев украинской дивизии СС «Галичина». Львов. 18 июля 1943

Журналисты издания также напомнили, что соединение «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в годы Великой Отечественной войны входило в нацистское формирование СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую возглавлял рейхсфюрер Генрих Гиммлер.

Новость о запланированной акции нацистов обсудили читатели телеграм-канала журналистки издания «Страна.ua» Олеси Медведевой. Большинство осудили марш, проведение которого планируется сегодня, 28 апреля, в столице Украины. Многие отметили, что ранее и представить себе не могли, что такое возможно в Киеве. Другие отметили, что именно носители нацистской идеологии являются сепаратистами и «раковой опухолью» Украины, а не Донбасс. Иные отметили, что допускающая подобное власть не должна существовать.

«Жаль, что нельзя власти по статье пропаганда нацизма привлечь…» — пишет Alex Alex.

«Ну просто им никто не сказал, что в цивилизованных странах это не приветствуется. А в некоторых даже уголовно наказуемо», — добавила Мила.

«Все беды украинцев в том, что они не хотят признавать свои ошибки и тем более учиться на них», — считает 287ir356.

Парад добровольцев украинской дивизии СС «Галичина». 1943
Парад добровольцев украинской дивизии СС «Галичина». 1943

«Справедливо будет после смены власти сделать праздником день, когда их раздолбали, под Бродами», — отметил в свою очередь Yuriy P.

«Я думаю, всем нормальным людям стоит отметить день 22 июля. В этот день завершилась Бродская операция и вместе с ней и «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)…» — добавил Aleksandr S.

«Власть, допускающая подобное, не должна существовать. Доказано историей», — отметил Михаил.

«Власть засунет глаза в **пу и будет бояться моргнуть», — добавил Sukin.

«Он (Зеленский. — М.Р.) долго и качественно пародировал президентов. Сейчас по инерции продолжает быть пародией на президента», — написал Alex Dz.

«Стыдно за уже и не совсем нашу Украину…» — добавил Alex.

«Зеля в Польшу собрался, поляки по шапке надают», — отметила в свою очередь Оксана, напомнив о предстоящем визите Зеленского в Польшу.

«Уже кроме Путина и ФСБ России ничто не поможет. Эту грязь просто так не вычистить», — написал Данил.

«Наследники полицайского быдла будут маршировать. Ну ок. В крови хохлов — служить панам. Продаваться за деньги. Прогибаться перед силой. Предавать своих же друзей, родственников, сограждан», — отметил Dima Alex.

Рейхсфюрер Гиммлер инспектирует украинскую дивизию СС «Галичина»
Рейхсфюрер Гиммлер инспектирует украинскую дивизию СС «Галичина»

«Западные партнеры знали, с Галичины нужные им людишки и сегодня пригодятся. Вот такая она — нация «патриотов». Это и есть та самая раковая опухоль Украины. Это они сепаратисты, а не Донбасс. Это от них всей Украине приходит кирдык», — прокомментировала Анжелика И.

«Мне кажется, что каждый киевлянин, который не кинет камня в этих… должен считаться сторонником фашистского режима. Надо или бить, или убегать, а все эти «моя хата с краю» уже задолбали», — отметил ƒλ∀𝕞.

«Я так понял, на этом евроинтеграция и закончилась. Все это действо надо снять на видео и показать всему миру. Чтоб знали, что здесь НА САМОМ ДЕЛЕ происходит», — написал в свою очередь Serhii N.

«Кто-нибудь ещё восемь лет назад мог себе представить этот треш, что по улицам Киева и других городов пройдут марши в честь нацистов??! Остановите мир…» — призвал Александр.

«Это соотечественники?.. На *ер такую Украину», — не выдержал Владимир С.

«А мы все терпим! Терпилы! Наши внуки нам этого не простят! Это уже не смешно!» — отметила Ира М.

«…Когда уже это дикое стадо напалмом сожгут, как заразную скотину… Противно смотреть… На 9 мая фотку деда… [Зеленского] два на два распечатать со всеми регалиями и пройтись, какова реакция будет, просто любопытно???» — предложил Рубаха Парень.

Болельщики футбольного клуба «Карпаты» отмечают 70-летний юбилей украинской дивизии СС «Галичина». 28 апреля 2013. Львов
Болельщики футбольного клуба «Карпаты» отмечают 70-летний юбилей украинской дивизии СС «Галичина». 28 апреля 2013. Львов
(сс) PavloFriend

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«Адекватный Тернополь хочет сказать: горите в аду, нацисты проклятые. Миллионы людей из Западной Украины воевали против нацизма, а эти… стреляли им в спину. Мои два прадеда погибли на войне, освобождая Европу», — написал на украинском языке читатель под псевдонимом 3470.

«Сволочи, карму ещё никто не отменял. А я всё помню, знаю, кто настоящий герой — мой дед, лупивший этих прихвостней от всей души», — пишет Ирина С.

«Марш в поддержку дивизии СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе, пережившем Бабий Яр… В этом глумлении над могилами павших и невинно убиенных какой-то особый, кощунственный, беспредельный цинизм. И нет, это точно не о патриотизме и борьбе за независимость», — подытожил депутат Рады Даниил Гетманцев на своем телеграм-канале.

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Напомним, 21 апреля во Львове начался новый этап демонтажа монумента Боевой славы Советской армии.