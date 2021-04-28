Якутск, , 09:35 — REGNUM Министр МЧС РФ Евгений Зиничев и глава Якутии Айсен Николаев приняли участие в открытии новой специализированной пожарно-спасательной части в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Читайте также: Автопарк противопожарной техники Оренбуржья обновлён на 60%

Строительство части велось с 2018 года.

«Знаково, что мы открываем часть в канун профессионального праздника — Дня пожарного. Специалисты будут работать не только в Якутске, но и реагировать на события по всему региону. Часть оснащена новым современным оборудованием», — сказал Евгений Зиничев.

Также глава МЧС вручил сертификаты на получение двух автоцистерн УРАЛ Next и трёх автомашин Hyundai Creta.

«Все мы знаем какие здесь убогие объекты стояли и видим какой современный прекрасный комплекс сегодня появился. Это тоже очень важно для развития города и республики», — сказал Айсен Николаев.

За заслуги в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетнюю безупречную службу благодарность главы Якутии объявили Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по республике, а также знаком отличия «Гражданская доблесть» награждены майор внутренней службы Дмитрий Мельник, старший прапорщик внутренней службы Михаил Самсонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области автопарк лесничеств обновлен на 60%.