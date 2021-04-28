Ханты-Мансийск, , 09:27 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Ханты-Мансийске, сообщает 28 апреля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 50 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 28 апреля в Югре зарегистрировано 55 907 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 54 591 человек, 791 пациент с COVID-19 скончался.