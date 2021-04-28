Ярославец получил четыре года за наезд на полицейского
Ярославль, 28 апреля, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Ярославле областной суд признал виновным мужчину, совершившего 1 сентября 2020 года наезд на сотрудника полиции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На судебном заседании Роман свою вину признал, но лишь частично
При этом сам потерпевший и свидетели неоднократно подтвердили, что представлялись Роману Холопко сотрудниками полиции, а также предъявляли свои служебные удостоверения.
Изначально дело мужчины квалифицировалось по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», но в судебных прениях прокурор попросил судью изменить статью на более лёгкую «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», а также учесть смягчающие обстоятельства — раскаяние, признание вины, а также малолетнего ребёнка и общее состояние здоровья. Адвокат Романа Холопко предлагал расценивать действия своего подзащитного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» — так как ответчик принёс извинения сотруднику полиции, предлагал ему моральную компенсацию, но тот отказался.
С учётом всех обстоятельств суд приговорил Романа Холопко к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.