Ярославль, 28 апреля, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Ярославле областной суд признал виновным мужчину, совершившего 1 сентября 2020 года наезд на сотрудника полиции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молоток судьи

«Судом установлено, что 1 сентября 2020 года сотрудники полиции в ходе специальной операции потребовали от Романа Холопко остановиться для проведения с ним оперативно-розыскных мероприятий. Однако Холопко не выполнил требования, сел за руль находящегося в его пользовании автомобиля, начал движение, совершил наезд на выбежавшего навстречу движущейся машине сотрудника полиции. Полицейский упал на капот, схватился за его край. Подсудимый продолжил движение с ускорением, приостановился и вновь начал движение, в результате чего сбросил сотрудника полиции с капота автомобиля на проезжую часть и скрылся с места преступления. Сотруднику полиции причинен тяжкий вред здоровью», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в суде.

На судебном заседании Роман свою вину признал, но лишь частично

«Он пояснил, что принял сотрудников полиции за потребителей наркотических средств, испугался противоправных действий с их стороны, попытался скрыться. Сбрасывать с капота потерпевшего у него намерений не было, он остановился, чтобы мужчина слез, но в этот момент к ним подъехал другой автомобиль, и Холопко вновь начал движение», — пояснили в суде.

При этом сам потерпевший и свидетели неоднократно подтвердили, что представлялись Роману Холопко сотрудниками полиции, а также предъявляли свои служебные удостоверения.

Изначально дело мужчины квалифицировалось по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», но в судебных прениях прокурор попросил судью изменить статью на более лёгкую «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», а также учесть смягчающие обстоятельства — раскаяние, признание вины, а также малолетнего ребёнка и общее состояние здоровья. Адвокат Романа Холопко предлагал расценивать действия своего подзащитного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» — так как ответчик принёс извинения сотруднику полиции, предлагал ему моральную компенсацию, но тот отказался.

С учётом всех обстоятельств суд приговорил Романа Холопко к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.