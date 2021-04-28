Байкальск, Иркутская область, , 09:26 — REGNUM Снежная зима и активное снеготаяние в горах Приангарья поставили под угрозу экологию Байкала: если талые воды переполнят карты-накопители Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), где десятилетиями хранятся опасные вещества, не исключена экологическая катастрофа. Как пишет телеграм-канал «Байкал», оценить степень угрозы призван прибывший 27 апреля в регион министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Представители Росатома, чье Федеральное экологическое агентство является оператором по ликвидации отходов комбината, уже предложило вариант решения проблемы.

В Байкальск привезут специальное оборудование — локальные очистные сооружения, которые установят на картах-накопителях. В сутки они могут перегонять до 600 кубометров загрязненной воды, сообщает пресс-служба минприроды.

Работы начнутся не позднее 1 июня. До начала октября откачать планируется 70 тыс. кубометров ядовитых отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с риском переполнения карт-накопителей БЦБК и возможностью перелива надшламовых вод, в Байкальске введён режим чрезвычайной ситуации.

Наибольшую опасность представляют карты-накопители отходов, заполненные шлам-лигнином (6,2 млн м³), золошлаками (2,6 млн тонн), черным щелоком (сложная смесь органических и неорганических веществ, образующаяся после варки целлюлозы), коммунальными отходами и очистные сооружения промышленных стоков.

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