Пермь, , 09:26 — REGNUM В Пермском крае общественная организация «Насмного» начала реализовывать социально значимый проект «С детьми не разводятся», который призван помочь семьям, находящимся на грани развода, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Людям, чья семейная жизнь зашла в тупике, предлагают бесплатную юридическую и психологическую помощь. Авторы проекта отмечают, что зачастую разводы сопровождаются конфликтами на почве раздела имущества и спорами по содержанию и воспитанию детей. В результате все члены семьи испытывают постоянный стресс, совершают необдуманные действия, которые в первую очередь отражаются на детях. Во избежание таких последствий требуется консультация и сопровождение квалифицированных специалистов.

Проект реализуется при поддержке краевой власти. «Работа НКО Пермского края очень важна. Без участия общественных активистов справиться со всеми социальными проблемами в регионе было бы невозможно. Поэтому мы продолжим помогать некоммерческому сектору», — отметил губернатор Дмитрий Махонин.