Варшава, , 09:26 — REGNUM 27 апреля в Варшаве провели переговоры заместитель главы министерства иностранных дел Польши Марцин Пшидач и посол США в Белоруссии Джулия Фишер. Об этом польский дипломат написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Беседа с послом США в Белоруссии Джулией Фишер была посвящена политическому кризису в Белоруссии, а также действиям официального Минска в отношении польского меньшинства в этой республике. Наши позиции оказались абсолютно идентичными. Мы совместно осудили политику репрессий Минска в отношении членов Союза поляков Белоруссии. Общество не может быть жертвой кризиса, спровоцированного белорусской властью», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии задержан ряд активистов местного Союза поляков. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также активистов этой организации — Анджея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды.

По версии белорусской стороны, причиной обвинений послужило то, что подозреваемые могут быть причастны к организации ряда мероприятий в Белоруссии, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к этническим чисткам белорусов.