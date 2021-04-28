Санкт-Петербург, 28 апреля, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Законопроект, предоставляющий предприятиям общественного питания право на круглогодичное размещение нестационарных зимних веранд на прилегающих территориях без проведения аукциона, рассмотрит 28 апреля Законодательное собрание Санкт-Петербурга в третьем чтении. Предложенная мера должна помочь предприятиям общепита преодолеть последствия пандемии, когда многие из них фактически были закрыты.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимняя веранда кафе

Документом предлагается внести изменения в статью 6 Закона Санкт-Петербурга «О размещении нестационарных торговых объектов». Право на круглогодичные веранды будет действовать до 31 декабря 2023 года.

«Мы продолжаем работать над «антивирусной законодательной терапией», которую запустили еще в самом начале пандемии. Шаг за шагом мы вводим новые меры поддержки предприятий, наиболее пострадавших от ограничений в работе, введенных для борьбы с распространением инфекции», — прокомментировал эту инициативу спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.