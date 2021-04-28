Красноярск, , 09:24 — REGNUM Поиски пропавшего восьмилетнего мальчика продолжаются в Красноярске. Как сообщили ИА REGNUM 28 апреля в краевом ГУ МВД, ребёнка ищут с воды и с воздуха.

В поисковых мероприятиях принимают участие автопатрули, используются квадрокоптер и катер. Полицейские патрулируют акваторию Енисея, осматривают прибрежную зону. Труднодоступную территорию поможет разглядеть запуск дрона.

В поисках задействованы свыше 150 сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, мать сообщила о пропаже сына вечером 27 апреля. По словам красноярки, мальчик ушёл около 15:00 по местному времени и до сих пор не вернулся. В поисках также принимают участие волонтёры.

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