Москва, , 09:23 — REGNUM В России произведено более 1,8 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

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"По состоянию на 26 апреля 2021 года произведено 1 833 230 доз вакцины «ЭпиВакКорона», в гражданский оборот введено 1 271 560 доз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «ЭпиВакКорону» вводят двумя дозами внутримышечно с интервалом в две-три недели.