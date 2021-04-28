Киев, , 09:27 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины хотят встретиться с членами наблюдательного совета «Нафтогаза» для обсуждения результатов деятельности компании. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, представитель фракции «Слуга народа» Андрей Герус, сообщило 28 апреля информационное агентство «Украинские новости».

«В ближайшее время мы будем инициировать встречу с наблюдательным советом [Нафтогаза], чтобы получить ответы на ряд острых вопросов», — сказал он.

Герус негативно воспринял данные об убытке «Нафтогаза» за 2020 год в размере 19 млрд гривен или более $684 млн.

Он добавил, что парламентский комитет не имеет полномочий штрафовать членов правления или наблюдательного совета «Нафтогаза».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев объяснил, почему 2020 год оказался убыточным, а также заявил, что компания «оттолкнулась от дна и начала генерировать прибыль».

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