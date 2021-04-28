Лондон, , 09:23 — REGNUM Британская актриса Натали Дормер родила дочь. Об этом она рассказала в подкасте That's After Life! 28 апреля.

Как сообщила Дормер, ребёнок родился ещё в январе. Период беременности выпал на локдаун, поэтому актрисе удалось его скрыть.

ИА REGNUM напоминает, что Натали Дормер — британская актриса, известная по роли Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов». Также она снималась в телесериале «Тюдоры» и в серии фильмов «Голодные игры».

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