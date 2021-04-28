Москва, , 09:21 — REGNUM В Москве 28 апреля ожидается небольшой дождь, сообщает центр «Фобос».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

"Сегодня характер метеоусловий будет определяться тыловой частью циклона, из-за чего во второй половине дня небо нахмурится и не обойдется без небольшого дождя», — рассказали синоптики.

Прогнозируется повышение температуры, однако подняться до климатической нормы она пока не сможет. После 15:00 в столице ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до 11 градусов тепла, в Подмосковье — до 12 градусов тепла. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.