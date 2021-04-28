Ташкент, , 09:21 — REGNUM Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана назвало причины отказа корейских работодателей от узбекских мигрантов. Об этом заявила пресс-секретарь узбекистанского министерства Мавжуда Мирзаева на брифинге.

По её словам, министерство изучило мнение работодателей в нескольких городах Южной Кореи. Граждане Узбекистана часто отказываются от рабочего места после получения ID-карты, остаются в Корее, несмотря на окончание срока трудового договора, не знают языка и обычаев.

Кроме того, мигранты часто конфликтуют с работодателями. Некоторые работодатели жалуются на пьянство работников и несоблюдение правил и требований внутреннего распорядка.

Напомним, в марте 2021 года индонезийское агентство по защите рабочих-мигрантов сообщило, что мигрантам из Индонезии сложно трудоустроиться в Южной Корее.

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