Любляна, , 09:23 — REGNUM Несколько тысяч людей собрались 27 апреля вечером в Любляне для участия в мирном протесте против правительства Янеза Янши. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik со ссылкой на свои источники.

В полиции отметили, что это было несанкционированное собрание, напомнив, что, по решению правительства Словении о эпидемиологической ситуации, существует запрет на собирания более чем десяти человек.

Однако, согласно заявлениям в словенских СМИ, это был крупнейший митинг за последние несколько лет.

Протестующие недовольны действиями нынешнего правительства в отношении журналистов и независимых учреждений, а также их мерами в области здравоохранения и урегулирования социального кризиса, вызванного пандемией коронавируса.